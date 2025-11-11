Gute Stimmung in Frankfurt: DAX am Mittag mit Gewinnen

So bewegt sich der DAX heute.

Am Dienstag bewegt sich der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,19 Prozent fester bei 24 005,38 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,030 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,126 Prozent auf 23 990,14 Punkte an der Kurstafel, nach 23 959,99 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 24 056,00 Punkte, das Tagestief hingegen 23 964,92 Zähler.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, lag der DAX-Kurs bei 24 241,46 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24 081,34 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 11.11.2024, den Stand von 19 448,60 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 19,88 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 24 771,34 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 489,91 Punkten verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Heidelberg Materials (+ 3,03 Prozent auf 207,40 EUR), adidas (+ 1,40 Prozent auf 159,90 EUR), Hannover Rück (+ 1,24 Prozent auf 260,60 EUR), Daimler Truck (+ 1,18 Prozent auf 35,96 EUR) und Beiersdorf (+ 0,95 Prozent auf 93,60 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Rheinmetall (-2,77 Prozent auf 1 737,50 EUR), GEA (-1,33 Prozent auf 59,50 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,31 Prozent auf 40,60 EUR), Continental (-1,24 Prozent auf 65,26 EUR) und Scout24 (-0,97 Prozent auf 92,10 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 489 314 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 245,537 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr hat die Bayer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. BASF-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,23 Prozent gelockt.

