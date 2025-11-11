Börse Frankfurt in Grün: DAX am Nachmittag fester

Derzeit wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Am Dienstag tendiert der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,34 Prozent stärker bei 24 041,06 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,030 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,126 Prozent auf 23 990,14 Punkte an der Kurstafel, nach 23 959,99 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 23 952,41 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24 060,21 Punkten.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wies der DAX 24 241,46 Punkte auf. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 11.08.2025, mit 24 081,34 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 11.11.2024, verzeichnete der DAX einen Wert von 19 448,60 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 20,06 Prozent. Bei 24 771,34 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 489,91 Zählern verzeichnet.

DAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Merck (+ 2,78 Prozent auf 112,75 EUR), Vonovia SE (+ 2,67 Prozent auf 25,77 EUR), adidas (+ 2,60 Prozent auf 161,80 EUR), Bayer (+ 1,57 Prozent auf 26,92 EUR) und Heidelberg Materials (+ 1,54 Prozent auf 204,40 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Rheinmetall (-2,99 Prozent auf 1 733,50 EUR), Continental (-2,88 Prozent auf 64,18 EUR), GEA (-1,33 Prozent auf 59,50 EUR), Scout24 (-1,02 Prozent auf 92,05 EUR) und RWE (-0,99 Prozent auf 43,04 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 2 648 685 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 245,537 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Mitglieder auf

Die Bayer-Aktie präsentiert mit 5,79 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die BASF-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,23 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

