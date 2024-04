STOXX-Handel: Euro STOXX 50 notiert zum Start des Freitagshandels im Plus

Der Euro STOXX 50 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am fünften Tag der Woche fort.

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 1,08 Prozent fester bei 5 020,44 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,316 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,390 Prozent auf 4 986,03 Punkte an der Kurstafel, nach 4 966,68 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 986,03 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 021,40 Einheiten.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 0,168 Prozent. Vor einem Monat, am 12.03.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 983,20 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 12.01.2024, stand der Euro STOXX 50 bei 4 480,02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.04.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 334,03 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 11,25 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Enel (+ 1,72 Prozent auf 5,81 EUR), Infineon (+ 1,46 Prozent auf 33,28 EUR), UniCredit (+ 1,38 Prozent auf 34,48 EUR), Siemens (+ 1,34 Prozent auf 175,90 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,31 Prozent auf 39,51 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Eni (-1,41 Prozent auf 15,31 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,17 Prozent auf 416,80 EUR), BMW (+ 0,49 Prozent auf 112,45 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,57 Prozent auf 123,70 EUR) und adidas (+ 0,60 Prozent auf 201,00 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 451 702 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 395,601 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,96 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,85 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

