STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zum Handelsstart fester

Wie bereits am Vortag richtet sich der Euro STOXX 50 auch am Mittwochmorgen in der Gewinnzone ein.

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,11 Prozent höher bei 4 541,39 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,963 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,063 Prozent auf 4 539,45 Punkte an der Kurstafel, nach 4 536,61 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 4 536,18 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 541,39 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 0,411 Prozent. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Monat, am 13.11.2023, bei 4 232,19 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.09.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 223,48 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.12.2022, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 3 986,83 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 17,77 Prozent zu. Bei 4 561,11 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 802,51 Punkten.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit BASF (+ 3,16 Prozent auf 47,03 EUR), Flutter Entertainment (+ 1,68 Prozent auf 133,20 GBP), UniCredit (+ 0,84 Prozent auf 25,25 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,38 Prozent auf 46,43 EUR) und Infineon (+ 0,34 Prozent auf 37,27 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Bayer (-1,18 Prozent auf 30,97 EUR), Deutsche Telekom (-0,83 Prozent auf 22,59 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,81 Prozent auf 62,21 EUR), BMW (-0,59 Prozent auf 100,34 EUR) und Ferrari (-0,52 Prozent auf 341,10 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Bayer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 553 827 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 369,563 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie mit 3,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,02 Prozent.

