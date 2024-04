STOXX-Handel: STOXX 50 schlussendlich mit Gewinnen

So bewegte sich der STOXX 50 zum Handelsschluss.

Der STOXX 50 schloss den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,06 Prozent) bei 4 337,68 Punkten ab. Zuvor ging der STOXX 50 0,181 Prozent schwächer bei 4 327,32 Punkten in den Freitagshandel, nach 4 335,15 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 4 307,14 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 343,50 Punkten lag.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang einen Verlust von 1,12 Prozent. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 19.03.2024, einen Wert von 4 377,51 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.01.2024, wurde der STOXX 50 auf 4 051,66 Punkte taxiert. Der STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 19.04.2023, mit 4 047,08 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 6,00 Prozent nach oben. Bei 4 462,29 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 010,21 Zählern.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Nestlé (+ 2,15 Prozent auf 95,24 CHF), Enel (+ 1,55 Prozent auf 5,95 EUR), Zurich Insurance (+ 1,22 Prozent auf 448,40 CHF), Novartis (+ 1,19 Prozent auf 85,53 CHF) und Unilever (+ 1,09 Prozent auf 38,11 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil SAP SE (-2,00 Prozent auf 165,80 EUR), Siemens (-1,46 Prozent auf 172,96 EUR), BASF (-1,23 Prozent auf 50,44 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,90 Prozent auf 74,14 EUR) und RELX (-0,81 Prozent auf 33,02 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 22 981 816 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 520,608 Mrd. Euro macht die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Die BAT-Aktie präsentiert mit 6,30 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die BAT-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,43 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

