TotalEnergies Aktie

TotalEnergies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

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28.09.2026 00:00:00

Strategy and Outlook Presentation 2026

  • 4% energy production growth per year until 2030
  • $10 billion free cash flow1 growth from 2025 to 2030 at same price deck, equivalent to more than $4 per share
  • 10% gearing ratio anticipated by end of 2026
  • $2.5 billion in share buybacks in the fourth quarter of 2026 and between $2 and $2.5 billion share buybacks in the first quarter of 2027

Paris, 28 September 2026 – Patrick Pouyanné, Chairman and CEO of TotalEnergies, and the members of the Executive

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24.09.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
23.09.26 TotalEnergies Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.09.26 TotalEnergies Buy UBS AG
14.09.26 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.26 TotalEnergies Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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