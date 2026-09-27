TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
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28.09.2026 00:00:00
Strategy and Outlook Presentation 2026
- 4% energy production growth per year until 2030
- $10 billion free cash flow1 growth from 2025 to 2030 at same price deck, equivalent to more than $4 per share
- 10% gearing ratio anticipated by end of 2026
- $2.5 billion in share buybacks in the fourth quarter of 2026 and between $2 and $2.5 billion share buybacks in the first quarter of 2027
Paris, 28 September 2026 – Patrick Pouyanné, Chairman and CEO of TotalEnergies, and the members of the ExecutiveWeiter zum vollständigen Artikel bei TOTAL S.A.
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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