Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
|
25.11.2025 10:19:18
Struggling Boeing files huge Q3 losses on 777X delays
A charge of almost $5 billion for late deliveries of the new 777X aircraft pushed Boeing deep into the red in the last quarter. Revenues did rebound after a catastrophic 2024 showing, but further strikes loom.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Boeing Co.mehr Nachrichten
|
20.11.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones sackt zum Ende des Donnerstagshandels ab (finanzen.at)
|
20.11.25
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
20.11.25
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verbucht Verluste (finanzen.at)
|
20.11.25
|Marine nimmt größtes Kampfflugzeug in Dienst (dpa-AFX)
|
19.11.25
|Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
|
19.11.25
|Freundlicher Handel in New York: Am Nachmittag Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
|
19.11.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones am Mittwochmittag in Rot (finanzen.at)
|
19.11.25
|Aktien tiefer: Neue Flugzeugbestellungen für Airbus und Boeing (dpa-AFX)