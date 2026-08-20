Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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20.08.2026 14:40:01
Super Micro Computer and Western Digital: Analyzing Recent Revenue Trends and Business Scale
Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI) primarily generates revenue by developing, manufacturing, and selling advanced server and storage solutions, utilizing modular and open-standard architectures to serve enterprise data centers, complex cloud computing environments, artificial intelligence (AI) applications, and various edge networks globally.It has recently established multiple strategic collaborations to develop energy-efficient rack-scale infrastructure. It released new liquid-cooling portfolios for high-density environments, while reporting an operating margin of about 13% for the quarter ended June 30, 2026.Western Digital (NASDAQ:WDC) primarily generates revenue by designing, manufacturing, and marketing a broad portfolio of essential data storage devices, including helium hard disk drives, solid-state drives, and portable flash-based systems, for diverse computing platforms and enterprise servers worldwide.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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17.08.26
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Analysen zu Western Digital Corp.
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|Super Micro Computer Inc
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|Western Digital Corp.
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