SUSS MicroTec Aktie
|33,92EUR
|-0,06EUR
|-0,18%
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Suss Microtec nach einer hauseigenen Konferenz mit europäischen Unternehmen auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der Halbleiterzulieferer habe ehrgeizige mittelfristige Ziele und wolle bis 2030 mit neuen Produktentwicklungen schneller wachsen als der Halbleitermarkt, schrieb Nicole Winkler in ihrer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 06:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
37,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
34,94 €
|
Abst. Kursziel*:
5,90%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
33,92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,08%
|
Analyst Name::
Nicole Winkler
|
KGV*:
-
