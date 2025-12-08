Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Ende des Montagshandels mit grünem Vorzeichen

Letztendlich schloss der DAX den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,11 Prozent) bei 24 055,69 Punkten ab. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2,076 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,051 Prozent tiefer bei 24 015,97 Punkten in den Handel, nach 24 028,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24 116,99 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 985,28 Zählern.

DAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 23 569,96 Punkten. Der DAX stand vor drei Monaten, am 08.09.2025, bei 23 807,13 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, erreichte der DAX einen Stand von 20 384,61 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 20,13 Prozent zu Buche. Bei 24 771,34 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. 18 489,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Bayer (+ 4,70 Prozent auf 34,87 EUR), Rheinmetall (+ 3,63 Prozent auf 1 585,00 EUR), Deutsche Bank (+ 1,35 Prozent auf 31,54 EUR), Commerzbank (+ 1,20 Prozent auf 34,48 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1,17 Prozent auf 355,10 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen GEA (-5,02 Prozent auf 54,85 EUR), Vonovia SE (-4,87 Prozent auf 24,21 EUR), Symrise (-3,50 Prozent auf 66,82 EUR), Beiersdorf (-2,97 Prozent auf 88,08 EUR) und Zalando (-2,61 Prozent auf 23,11 EUR) unter Druck.

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 269 516 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 243,373 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die DAX-Mitglieder auf

Die Porsche Automobil-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Die BASF-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,16 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

