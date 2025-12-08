Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 schließt im Plus

Schlussendlich schloss der Euro STOXX 50 am Montag nahezu unverändert (plus 0,01 Prozent) bei 5 724,74 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,897 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,110 Prozent schwächer bei 5 717,65 Punkten, nach 5 723,93 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Montag bei 5 711,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 734,73 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der Euro STOXX 50 5 566,53 Punkte auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 08.09.2025, den Wert von 5 362,81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, den Stand von 4 977,78 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 16,41 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 5 818,07 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Punkten registriert.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Bayer (+ 4,70 Prozent auf 34,87 EUR), Rheinmetall (+ 3,63 Prozent auf 1 585,00 EUR), Deutsche Bank (+ 1,35 Prozent auf 31,54 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,81 Prozent auf 45,95 EUR) und Allianz (+ 0,79 Prozent auf 369,60 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen adidas (-2,40 Prozent auf 160,35 EUR), Deutsche Telekom (-1,71 Prozent auf 27,09 EUR), SAP SE (-1,48 Prozent auf 210,10 EUR), UniCredit (-1,05 Prozent auf 65,00 EUR) und BASF (-0,96 Prozent auf 43,31 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 5 269 516 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 368,841 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte

Die Bayer-Aktie verzeichnet mit 7,24 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die BNP Paribas-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,74 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at