Take Two Aktie
WKN: 914508 / ISIN: US8740541094
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19.11.2026 14:39:47
Take-Two Stock Slips Thursday: What's Happening?
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Nachrichten zu Take Two
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19.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)
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18.11.26
|Aufschläge in New York: Zum Handelsende Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
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18.11.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus (finanzen.at)
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18.11.26
|Take Two-Aktie freundlich: Sehr gute Kritiken für 'Grand Theft Auto VI' (dpa-AFX)
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18.11.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite steigt am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
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18.11.26
|Anleger warten auf Impulse: S&P 500 pendelt am Nachmittag um Vortagesschluss (finanzen.at)
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18.11.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
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18.11.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 sackt mittags ab (finanzen.at)
Analysen zu Take Two
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Der heimische Aktienmarkt verzeichnet Verluste. Auch am deutschen Markt prägen rote Vorzeichen das Bild. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.