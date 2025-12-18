Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
18.12.2025 23:00:00
Tastatur-Verzögerung entlarvt nordkoreanischen IT-Maulwurf bei Amazon.com
Die Tastenanschläge eines externen Mitarbeiters waren verdächtig verzögert. Amazon.com erkannte ihn als Nordkoreaner.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazonmehr Nachrichten
|
18.12.25
|Zuversicht in New York: Dow Jones beendet den Donnerstagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
18.12.25
|Gewinne in New York: Dow Jones präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
18.12.25
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Donnerstagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
18.12.25
|Optimismus in New York: Dow Jones bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
|
18.12.25
|Aldi Süd unterliegt im Streit um Preisrabatte erneut (dpa-AFX)
|
17.12.25
|Amazon overhauls AI team as chief declares an ‘inflection point’ (Financial Times)
|
17.12.25
|Urteil: Amazon darf Video-Kunden keine Werbung aufzwängen (dpa-AFX)
|
17.12.25
|OpenAI: Amazon erwägt offenbar Milliarden-Investition (Spiegel Online)