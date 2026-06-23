Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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23.06.2026 11:42:00
Teams: Microsoft verpasst Benachrichtigungen einen Feinschliff
Microsoft kündigt Verbesserungen und Optimierungen bei den Benachrichtigungen in Teams an und liefert erste bereits aus. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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