TecDAX-Handel aktuell: Börsianer lassen TecDAX zum Start steigen

Wie bereits am Vortag richtet sich der TecDAX auch am Donnerstagmorgen in der Gewinnzone ein.

Um 09:13 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 1,59 Prozent fester bei 3 309,04 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 526,595 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 1,03 Prozent fester bei 3 290,83 Punkten, nach 3 257,40 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 313,78 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 290,83 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 2,09 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 12.08.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 260,58 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 12.06.2024, den Wert von 3 461,59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.09.2023, stand der TecDAX bei 3 076,87 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,468 Prozent abwärts. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 125,18 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell TeamViewer (+ 4,14 Prozent auf 11,82 EUR), AIXTRON SE (+ 3,36 Prozent auf 15,52 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 3,36 Prozent auf 55,40 EUR), Kontron (+ 3,25 Prozent auf 16,20 EUR) und PNE (+ 2,87 Prozent auf 11,48 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen Elmos Semiconductor (-1,58 Prozent auf 68,50 EUR), freenet (+ 0,38 Prozent auf 26,34 EUR), QIAGEN (+ 0,38 Prozent auf 41,78 EUR), Eckert Ziegler (+ 0,49 Prozent auf 40,68 EUR) und ATOSS Software (+ 0,52 Prozent auf 116,80 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 312 436 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 224,598 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

Die 1&1-Aktie weist mit 7,99 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at