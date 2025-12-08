ATOSS Software Aktie
WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400
|Lohnendes ATOSS Software-Investment?
|
08.12.2025 10:04:39
TecDAX-Papier ATOSS Software-Aktie: So viel hätte eine Investition in ATOSS Software von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 08.12.2020 wurde die ATOSS Software-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 66,50 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 15,038 ATOSS Software-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.12.2025 gerechnet (119,40 EUR), wäre das Investment nun 1 795,49 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 79,55 Prozent angezogen.
ATOSS Software wurde am Markt mit 1,90 Mrd. Euro bewertet. Am 21.03.2000 fand der erste Handelstag des ATOSS Software-Papiers an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des ATOSS Software-Papiers bei 31,50 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
