TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CANCOM SE von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in CANCOM SE-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das CANCOM SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 17,18 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 58,224 CANCOM SE-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 26.03.2024 auf 26,62 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 549,93 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 54,99 Prozent vermehrt.

Alle CANCOM SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 975,14 Mio. Euro. Die CANCOM SE-Aktie wurde am 16.09.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der CANCOM SE-Aktie lag beim Börsengang bei 6,98 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at