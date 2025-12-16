TecDAX-Papier Eckert Ziegler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eckert Ziegler von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Eckert Ziegler gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Eckert Ziegler-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Eckert Ziegler-Anteile bei 1,43 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Eckert Ziegler-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 697,535 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Eckert Ziegler-Papiers auf 15,03 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 483,95 EUR wert. Damit wäre die Investition um 948,39 Prozent gestiegen.

Eckert Ziegler wurde am Markt mit 941,74 Mio. Euro bewertet. Die Eckert Ziegler-Aktie ging am 25.05.1999 an die Börse XETRA. Damals wurde der erste Kurs der Eckert Ziegler-Aktie bei 23,51 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at