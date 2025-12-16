Eckert & Ziegler Aktie
WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700
|Lukrative Eckert Ziegler-Anlage?
|
16.12.2025 10:03:58
TecDAX-Papier Eckert Ziegler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eckert Ziegler von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde die Eckert Ziegler-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Eckert Ziegler-Anteile bei 1,43 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Eckert Ziegler-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 697,535 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Eckert Ziegler-Papiers auf 15,03 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 483,95 EUR wert. Damit wäre die Investition um 948,39 Prozent gestiegen.
Eckert Ziegler wurde am Markt mit 941,74 Mio. Euro bewertet. Die Eckert Ziegler-Aktie ging am 25.05.1999 an die Börse XETRA. Damals wurde der erste Kurs der Eckert Ziegler-Aktie bei 23,51 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Eckert & Zieglermehr Nachrichten
|
15.12.25
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
12.12.25
|Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
12.12.25
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX liegt im Plus (finanzen.at)
|
12.12.25
|Freitagshandel in Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
11.12.25
|EQS-PVR: Eckert & Ziegler SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
10.12.25
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
10.12.25
|Anleger in Habachtstellung: SDAX beginnt den Mittwochshandel wenig verändert (finanzen.at)
|
09.12.25