TecDAX-Papier Eckert Ziegler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eckert Ziegler von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Eckert Ziegler-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Eckert Ziegler-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Eckert Ziegler-Anteile an diesem Tag bei 13,90 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7,193 Eckert Ziegler-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 29.12.2025 109,91 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 15,28 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 9,91 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Eckert Ziegler bezifferte sich zuletzt auf 936,73 Mio. Euro. Die Eckert Ziegler-Aktie wurde am 25.05.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Eckert Ziegler-Aktie auf 23,51 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at