Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX sackt zum Ende des Dienstagshandels ab

Schlussendlich schloss der TecDAX nahezu unverändert (minus 0,16 Prozent) bei 3 587,41 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 563,374 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,017 Prozent auf 3 592,37 Punkte an der Kurstafel, nach 3 592,98 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 582,35 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 601,01 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 409,22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.09.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 643,56 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.12.2024, wurde der TecDAX mit 3 427,73 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 4,39 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der TecDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell EVOTEC SE (+ 3,10 Prozent auf 5,39 EUR), Eckert Ziegler (+ 2,39 Prozent auf 14,97 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,76 Prozent auf 92,60 EUR), Siltronic (+ 1,53 Prozent auf 46,60 EUR) und United Internet (+ 1,20 Prozent auf 27,00 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil CANCOM SE (-2,04 Prozent auf 26,45 EUR), Nemetschek SE (-1,69 Prozent auf 92,80 EUR), Nordex (-1,37 Prozent auf 28,82 EUR), SMA Solar (-1,37 Prozent auf 33,22 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,34 Prozent auf 38,22 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 2 568 820 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 237,737 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte

Die TeamViewer-Aktie hat mit 5,86 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,16 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

