WKN: A0JBPG / ISIN: DE000A0JBPG2

WKN: A0JBPG / ISIN: DE000A0JBPG2

Performance im Blick 28.08.2025 10:03:29

TecDAX-Papier PNE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PNE von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren PNE-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden PNE-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das PNE-Papier 17,08 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in das PNE-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,855 PNE-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des PNE-Papiers auf 13,94 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 81,62 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 18,38 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete PNE eine Marktkapitalisierung von 1,07 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des PNE-Anteils fand am 15.12.1998 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der PNE-Aktie lag beim Börsengang bei 10,65 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

