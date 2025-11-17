TecDAX-Papier SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel hätte eine Investition in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papiers betrug an diesem Tag 7,25 EUR. Bei einem SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 379,881 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 33,80 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 46 639,99 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 366,40 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) belief sich jüngst auf 646,10 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at