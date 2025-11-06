TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|Profitabler TeamViewer-Einstieg?
|
06.11.2025 10:03:50
TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte eine TeamViewer-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit TeamViewer-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren TeamViewer-Anteile 10,43 EUR wert. Bei einem TeamViewer-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 95,877 TeamViewer-Aktien. Die gehaltenen TeamViewer-Papiere wären am 05.11.2025 571,43 EUR wert, da der Schlussstand 5,96 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 42,86 Prozent verkleinert.
Insgesamt war TeamViewer zuletzt 952,78 Mio. Euro wert. Die Erstnotiz des TeamViewer-Anteils fand am 25.09.2019 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des TeamViewer-Papiers lag damals bei 26,25 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
