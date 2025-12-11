TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte eine TeamViewer-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in TeamViewer-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das TeamViewer-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das TeamViewer-Papier bei 38,71 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,583 TeamViewer-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 14,45 EUR, da sich der Wert eines TeamViewer-Papiers am 10.12.2025 auf 5,60 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 85,55 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von TeamViewer bezifferte sich zuletzt auf 853,14 Mio. Euro. Am 25.09.2019 wurden TeamViewer-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die TeamViewer-Aktie bei 26,25 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at