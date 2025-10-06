TecDAX-Titel ATOSS Software-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ATOSS Software von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen ATOSS Software-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 06.10.2022 wurde die ATOSS Software-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren ATOSS Software-Anteile an diesem Tag 61,10 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in ATOSS Software-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,367 ATOSS Software-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 806,87 EUR, da sich der Wert einer ATOSS Software-Aktie am 03.10.2025 auf 110,40 EUR belief. Damit wäre die Investition um 80,69 Prozent gestiegen.

ATOSS Software wurde am Markt mit 1,76 Mrd. Euro bewertet. Der ATOSS Software-Börsengang fand am 21.03.2000 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des ATOSS Software-Papiers lag damals bei 31,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at