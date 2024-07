TecDAX-Titel Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Elmos Semiconductor-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Elmos Semiconductor-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurde das Elmos Semiconductor-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 80,30 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Elmos Semiconductor-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 124,533 Elmos Semiconductor-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 663,76 EUR, da sich der Wert eines Elmos Semiconductor-Anteils am 19.07.2024 auf 77,60 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 3,36 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Elmos Semiconductor eine Marktkapitalisierung von 1,33 Mrd. Euro. Elmos Semiconductor-Papiere wurden am 11.10.1999 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Elmos Semiconductor-Anteils auf 22,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at