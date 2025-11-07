JENOPTIK Aktie

JENOPTIK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601

JENOPTIK-Investition im Blick 07.11.2025 10:04:27

TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JENOPTIK-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JENOPTIK-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren JENOPTIK-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das JENOPTIK-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 15,01 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 100 EUR in die JENOPTIK-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6,662 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2025 auf 18,46 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 122,98 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 22,98 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für JENOPTIK eine Börsenbewertung in Höhe von 1,08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

Analysen zu JENOPTIK AGmehr Analysen

21.10.25 JENOPTIK Neutral UBS AG
16.10.25 JENOPTIK Hold Deutsche Bank AG
24.09.25 JENOPTIK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.09.25 JENOPTIK Buy Warburg Research
28.08.25 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.

