TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JENOPTIK-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das JENOPTIK-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 15,01 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 100 EUR in die JENOPTIK-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6,662 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2025 auf 18,46 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 122,98 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 22,98 Prozent gleich.
Zuletzt ergab sich für JENOPTIK eine Börsenbewertung in Höhe von 1,08 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
