WKN: A0JBPG / ISIN: DE000A0JBPG2

Hochrechnung 04.12.2025 10:03:38

TecDAX-Titel PNE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PNE von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in PNE-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der PNE-Aktie statt. Der Schlusskurs des PNE-Papiers betrug an diesem Tag 2,01 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die PNE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4 982,561 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.12.2025 gerechnet (10,32 EUR), wäre die Investition nun 51 420,03 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 414,20 Prozent vermehrt.

PNE wurde am Markt mit 785,95 Mio. Euro bewertet. Am 15.12.1998 wurden PNE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die PNE-Aktie bei 10,65 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

26.11.25 PNE Buy Warburg Research
18.08.25 PNE Buy Warburg Research
01.04.25 PNE Buy Warburg Research
24.02.25 PNE Buy Warburg Research
19.02.25 PNE Buy Warburg Research
