PNE Aktie
WKN: A0JBPG / ISIN: DE000A0JBPG2
|Hochrechnung
|
04.12.2025 10:03:38
TecDAX-Titel PNE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PNE von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der PNE-Aktie statt. Der Schlusskurs des PNE-Papiers betrug an diesem Tag 2,01 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die PNE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4 982,561 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.12.2025 gerechnet (10,32 EUR), wäre die Investition nun 51 420,03 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 414,20 Prozent vermehrt.
PNE wurde am Markt mit 785,95 Mio. Euro bewertet. Am 15.12.1998 wurden PNE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die PNE-Aktie bei 10,65 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|PNE AG
|10,26
|-0,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf US-Zinssenkung: US-Börsen schließen uneinheitlich -- ATX letztlich fester -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen. In Asien notierten die Börsen überwiegend im Plus.