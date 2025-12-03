Gewinne in Frankfurt: TecDAX zum Start des Mittwochshandels mit Kursplus

Machte sich der TecDAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch aktuell an seine positive Performance an.

Am Mittwoch tendiert der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 1,05 Prozent stärker bei 3 584,27 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 558,463 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,204 Prozent auf 3 554,22 Punkte an der Kurstafel, nach 3 546,97 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 587,84 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 553,19 Punkten.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 0,134 Prozent nach oben. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 03.11.2025, den Wert von 3 630,48 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.09.2025, wurde der TecDAX mit 3 614,00 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 03.12.2024, wies der TecDAX 3 467,86 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 4,30 Prozent. Bei 3 994,94 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit Infineon (+ 3,12 Prozent auf 36,90 EUR), Sartorius vz (+ 3,02 Prozent auf 255,70 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,18 Prozent auf 34,66 EUR), AIXTRON SE (+ 1,75 Prozent auf 17,43 EUR) und Siltronic (+ 1,71 Prozent auf 49,92 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen PNE (-0,39 Prozent auf 10,22 EUR), Kontron (-0,35 Prozent auf 22,68 EUR), United Internet (-0,23 Prozent auf 25,76 EUR), Nordex (-0,16 Prozent auf 25,60 EUR) und freenet (-0,07 Prozent auf 28,06 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 523 591 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 237,851 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus

Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,42 Prozent an der Spitze im Index.

