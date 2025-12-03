PNE Aktie
Gewinne in Frankfurt: TecDAX zum Start des Mittwochshandels mit Kursplus
Am Mittwoch tendiert der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 1,05 Prozent stärker bei 3 584,27 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 558,463 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,204 Prozent auf 3 554,22 Punkte an der Kurstafel, nach 3 546,97 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 587,84 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 553,19 Punkten.
TecDAX-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 0,134 Prozent nach oben. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 03.11.2025, den Wert von 3 630,48 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.09.2025, wurde der TecDAX mit 3 614,00 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 03.12.2024, wies der TecDAX 3 467,86 Punkte auf.
Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 4,30 Prozent. Bei 3 994,94 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Punkten erreicht.
Heutige Tops und Flops im TecDAX
Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit Infineon (+ 3,12 Prozent auf 36,90 EUR), Sartorius vz (+ 3,02 Prozent auf 255,70 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,18 Prozent auf 34,66 EUR), AIXTRON SE (+ 1,75 Prozent auf 17,43 EUR) und Siltronic (+ 1,71 Prozent auf 49,92 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen PNE (-0,39 Prozent auf 10,22 EUR), Kontron (-0,35 Prozent auf 22,68 EUR), United Internet (-0,23 Prozent auf 25,76 EUR), Nordex (-0,16 Prozent auf 25,60 EUR) und freenet (-0,07 Prozent auf 28,06 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 523 591 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 237,851 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus
Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,42 Prozent an der Spitze im Index.
