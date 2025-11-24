TecDAX-Titel SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Verlust hätte eine SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 48,35 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie investiert, befänden sich nun 2,068 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papiere wären am 21.11.2025 65,65 EUR wert, da der Schlussstand 31,74 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 34,35 Prozent.

Jüngst verzeichnete SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) eine Marktkapitalisierung von 606,73 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at