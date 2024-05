TecDAX-Wert ATOSS Software-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet ATOSS Software Aktionären eine Freude

ATOSS Software-Investoren aufpasst: So hoch fällt die ATOSS Software-Dividendenzahlung aus.

Bei der Hauptversammlung von TecDAX-Wert ATOSS Software am 30.04.2024 wurde für das Jahr 2023 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 3,37 EUR beschlossen. Im Vorjahresvergleich wurde die Dividende somit um 84,15 Prozent angehoben. 22,51 Mio. EUR werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vorjahresvergleich um 55,56 Prozent gestiegen.

Ausschüttungsrendite im Blick

Am Tag der Hauptversammlung schloss der ATOSS Software-Titel via XETRA bei einem Wert von 252,00 EUR. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von ATOSS Software, demnach wird das ATOSS Software-Papier mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Dividendenabschlag kann einen optisch negativen Einfluss auf den Aktienkurs haben. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Aktionäre vorgenommen. Für das Jahr 2023 weist die ATOSS Software-Aktie eine Dividendenrendite von 1,61 Prozent auf. Damit hat die Dividendenrendite im Vergleich zu Vorjahr zugenommen. Damals betrug sie noch 1,31 Prozent.

Gegenüberstellung von tatsächlicher Rendite und Kursentwicklung

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Aktienkurs von ATOSS Software via XETRA 37,70 Prozent nach oben entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 39,76 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenzahlungen in der Peergroup

Verglichen mit der Peergroup (SAP SE) schneidet ATOSS Software im Jahr 2023 als stärkste Dividenden-Aktie ab. Neben einer Spitzen-Dividende stellt die Top-Dividenden-Aktie die Konkurrenz auch mit der höchsten Dividendenrendite in den Schatten. Die nächststärkste Dividenden-Aktie in der Peergroup ist SAP SE mit einer Dividende von 2,20 EUR und einer Dividendenrendite von 1,58 Prozent.

ATOSS Software- Dividendenaussichten

Für das Jahr 2024 sehen Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 3,77 EUR voraus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Verkleinerung auf 1,50 Prozent bedeuten.

Grunddaten von ATOSS Software

Die Börsenbewertung des TecDAX-Unternehmens ATOSS Software beträgt aktuell 2,004 Mrd. EUR. Das ATOSS Software-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 46,47. Im Jahr 2023 erwirtschaftete ATOSS Software einen Umsatz von 151,200 Mio.EUR sowie ein EPS von 4,50 EUR.

Redaktion finanzen.at