TecDAX-Wert ATOSS Software-Aktie: So viel hätte eine Investition in ATOSS Software von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in ATOSS Software-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit ATOSS Software-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 71,90 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 13,908 ATOSS Software-Aktien im Depot. Die gehaltenen ATOSS Software-Papiere wären am 23.12.2025 1 571,63 EUR wert, da der Schlussstand 113,00 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +57,16 Prozent.

Der Börsenwert von ATOSS Software belief sich jüngst auf 1,80 Mrd. Euro. Das ATOSS Software-Papier wurde am 21.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Die ATOSS Software-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 31,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at