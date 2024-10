TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CANCOM SE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in CANCOM SE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades CANCOM SE-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 13,21 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die CANCOM SE-Aktie investierten, hätten nun 757,146 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 20 276,36 EUR, da sich der Wert eines CANCOM SE-Papiers am 08.10.2024 auf 26,78 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 102,76 Prozent erhöht.

CANCOM SE war somit zuletzt am Markt 950,36 Mio. Euro wert. Das CANCOM SE-Papier wurde am 16.09.1999 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs der CANCOM SE-Aktie belief sich damals auf 6,98 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at