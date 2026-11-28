Amazon (NASDAQ:AMZN) is one of many victims in this past month's sell-off of tech stocks, with shares falling 13% from their all-time high.

Investors seem concerned that big tech companies are spending too much on AI infrastructure right now, and Amazon has certainly been one of the biggest spenders. The e-commerce and cloud computing giant expects capital expenditures of $220 billion this year, much of it going toward data centers and AI infrastructure for Amazon Web Services (AWS).

But unlike some other companies spending heavily on AI, Amazon already has an enormous business generating revenue from those investments. I think the recent sell-off presents an opportunity to buy this Magnificent Seven stock at an attractive price.

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