Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
17.12.2025 08:03:00
Tesla: US-Automobilkonzern will auch Batteriezellen in Deutschland fertigen
Neben Autos fertigt die US-Firma Tesla Batterien in Grünheide bei Berlin – und künftig wohl auch die dazugehörigen Zellen. In Salzgitter eröffnet schon an diesem Mittwoch ein anderer Konzern eine entsprechende Fabrik.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
