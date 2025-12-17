Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
17.12.2025 04:42:00
Tesla: Kalifornien droht mit einmonatigem Verkaufsstopp
Hat Tesla bei seinem Assistenzsystems »Autopilot« zu viel versprochen? Das sieht zumindest ein Gericht in Kalifornien so. Der Hersteller muss nun nachbessern – sonst droht eine drastische Strafe.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
