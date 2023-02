Tesla-Chef hat wieder die Nase vorn: Elon Musk erneut reichster Mensch der Welt

• Elon Musk im "Bloomberg Billionaires Index" wieder auf Platz 1• Bernard Arnault auf Rang zwei verwiesen• Vermögen der beiden reichsten Menschen der Welt liegt nah beieinander

Erst im Dezember 2022 musste Elon Musk aufgrund der Talfahrt der Tesla-Aktie im vergangenen Jahr seinen Titel als reichster Mensch der Welt abtreten - nun hat der ehrgeizige Unternehmer den Thron zurückerobert. Im "Bloomberg Billionaires Index" liegt Elon Musk mit einem Vermögen von 187 Milliarden US-Dollar wieder auf Platz eins vor dem LVMH-Chef Bernard Arnault, der laut "Bloomberg" auf ein Vermögen von 185 Milliarden US-Dollar kommt (Stand: 28. Februar 2023).

Kursentwicklung der Tesla-Aktie gibt den Ausschlag

Während die Kursentwicklung der Tesla-Aktie - das Papier hat im vergangenen Jahr rund 65 Prozent verloren - im Dezember noch der Hauptgrund dafür war, dass das Vermögen von Elon Musk deutlich schrumpfte, katapultierte die starke Performance des Anteilsscheins seit Jahresbeginn ihn nun wieder an die Spitze. So hat die Aktie des E-Autobauers, bei dem Elon Musk Chef und größter Aktionär ist, seit Jahresbeginn wieder rund 69 Prozent an Wert hinzugewonnen (Stand: Schlusskurs vom 27. Februar 2023). Laut "Bloomberg" profitiert der E-Autobauer momentan sowohl von einer anziehenden Nachfrage als auch von einer zurückkehrenden Risikobereitschaft der Anleger angesichts langsamer steigenden Leitzinsen in den USA.

Von den einstigen Höchstständen ist allerdings sowohl die Tesla-Aktie als auch Musks Vermögen momentan noch deutlich entfernt. Laut "n-tv" hatte das Vermögen des Twitter- und Tesla-Chefs 2021 den Rekordwert von rund 340 Milliarden US-Dollar erreicht - bevor es dann deutlich zusammenschrumpfte.

Enges Rennen zwischen Musk und Arnault

Wie lange sich Elon Musk nun wieder an der Spitze des Bloomberg-Rankings wird halten können, ist noch offen. Aktuell liegen die Vermögen von ihm und Bernard Arnault eng beieinander, die beiden Multi-Milliardäre trennen nur rund zwei Milliarden US-Dollar. Ein erneuter Wechsel an der Spitze ist also jederzeit möglich. Größer ist hingegen der Abstand zu Amazon-Gründer Jeff Bezos , der mit einem Vermögen von rund 117 Milliarden US-Dollar im Bloomberg Billionaires Index auf Platz drei liegt.

Etwas anders sieht die Situation übrigens in der "Real-Time Billionaires List" des Wirtschaftsmagazins "Forbes" aus: Dort liegt Bernard Arnault mit einem geschätzten Vermögen von 205,8 Milliarden US-Dollar noch immer auf Platz eins - vor Elon Musk, dessen Vermögen das Magazin aktuell auf 197,7 Milliarden US-Dollar schätzt (Stand: 28. Februar 2023).

Redaktion finanzen.at