UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|
27.11.2025 11:16:52
Tessiner Privatbank ernennt Ex-UBS-Manager zum CIO
Die PKB Private Bank verstärkt ihre Führung mit einem prominenten Neuzugang: Loris Centola hat die Rolle des Chief Investment Officer übernommen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
