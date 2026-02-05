Allstate Aktie

Allstate für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886429 / ISIN: US0200021014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.02.2026 07:58:16

The Allstate Corp Q4 Profit Rises

(RTTNews) - The Allstate Corp (ALL) released earnings for its fourth quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $3.803 billion, or $14.37 per share. This compares with $1.899 billion, or $7.07 per share, last year.

Excluding items, The Allstate Corp reported adjusted earnings of $3.788 billion or $14.31 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 5.1% to $17.345 billion from $16.506 billion last year.

The Allstate Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $3.803 Bln. vs. $1.899 Bln. last year. -EPS: $14.37 vs. $7.07 last year. -Revenue: $17.345 Bln vs. $16.506 Bln last year.

Further, the company said: “The common shareholder dividend will increase to $1.08, payable on April 1, 2026, to stockholders of record at the close of business on March 2, 2026. In addition, a $4.0 billion share repurchase program, over 24 months, will commence once the existing $1.5 billion program has been fully executed.”

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Allstate Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Allstate Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Allstate Corp. 175,60 -3,46% Allstate Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:41 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen