Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|
25.11.2025 12:31:00
The case that won’t go away: ECB reportedly investigates allegations of financial irregularities at Deutsche Bank
The former employee suing Deutsche Bank for €152 million has alleged the bank misused “netting” practices to boost its balance sheet.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
