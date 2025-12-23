Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.12.2025 14:00:00

The EV Stock That's Better Than Tesla

Tesla (NASDAQ: TSLA) doesn't want to be known only for its electric vehicles. Elon Musk's company is shifting gears away from its car business and focusing more on AI-forward technologies, such as autonomous driving and robotics. Thus, a lane is opening up for a new EV stock to take the lead. Rivian Automotive (NASDAQ: RIVN) has as good a chance as any to do it.Rivian is steadily gaining traction in brand recognition and is consistently ranked among the best EVs on the market. Rivian is also getting ready to launch its R2 lineup of vehicles in early 2026.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Teslamehr Nachrichten