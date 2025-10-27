Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
27.10.2025 10:45:00
The Secret to Finding the Next Tesla Is Hiding in Plain Sight
Every investor should want to find the next Tesla (NASDAQ: TSLA). Even though Tesla stock still has plenty of long-term upside, its biggest days of growth are likely behind it. That's simply due to the law of large numbers.Since 2010, Tesla shares have risen in value by roughly 27,100%. If shares were to rise a similar amount starting today, the company would be worth more than $392 trillion -- several times bigger than the entire world's GDP. In other words, another rise of this magnitude is very unlikely for Tesla. Fortunately, investors can replicate this rise by identifying smaller electric vehicle stocks with the potential to become the next Tesla. When conducting your search, look for one obvious characteristic that signals a company's ability to grow rapidly, just like Tesla did earlier in its history.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Teslamehr Nachrichten
Analysen zu Teslamehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|399,50
|1,36%
