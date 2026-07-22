Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
|
22.07.2026 20:20:00
This ‘intrinsic value’ small-cap stock strategy keeps benefiting from deep research
Joseph A. Gabelli described an approach that combines discounted valuations for companies with additional “catalysts” to send stock prices soaring.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)
|
18:00
|NASDAQ-Handel So steht der NASDAQ Composite am Mittag (finanzen.at)
|
21.07.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Strategy (ex MicroStrategy) von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
20.07.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
|
20.07.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
20.07.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag stärker (finanzen.at)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: Strategy (ex MicroStrategy) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
14.07.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
14.07.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Strategy (ex MicroStrategy)-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Strategy (ex MicroStrategy)
|83,35
|-5,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und EZB-Entscheid: US-Börsen unter Druck -- ATX und DAX schließen tief im Minus -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notierten am Donnerstag deutlich schwächer. Auch die US-Indizes geben klar nach. An den Märkten in Asien ging dagegen nach oben.