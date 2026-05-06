Apple Aktie
ISIN: ARDEUT116183
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06.05.2026 02:27:20
Tim Cook to step down as Apple CEO, John Ternus to take over
John Ternus, who has long focused on design and products at Apple, will lead the iPhone maker as it gears up for an industry change spurred by artificial intelligence.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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