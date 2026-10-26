Apple Aktie

306,30EUR -4,15EUR -1,34%
Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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26.10.2026 12:10:58

Apple Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 360 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Vorlaufzeit für den Erhalt eines neuen iPhone Duo bleibe hoch, schrieb Samik Chatterjee am Sonntag nach Auswertung der Daten zur Woche Sieben seit Einführung der neuen Generation. Im Pro-Bereich sei die Nachfrage trotz höherer Preise robust./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 15:13 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2026 / 15:13 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 360,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 347,73 		Abst. Kursziel*:
3,53%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 347,73 		Abst. Kursziel aktuell:
3,53%
Analyst Name::
Samik Chatterjee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Apple Inc. 306,05 -1,42% Apple Inc.

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12:10 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
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12:09 Eni Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:08 Nokia Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:08 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
12:08 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:03 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:03 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:49 RELX Buy UBS AG
10:45 Novartis Neutral UBS AG
10:41 Eni Buy UBS AG
10:40 arGEN-X Buy UBS AG
10:37 CANCOM Hold Warburg Research
10:37 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
10:36 Bechtle Buy Warburg Research
10:23 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
10:21 L'Oréal Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:20 Valeo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:20 IONOS Buy Deutsche Bank AG
09:08 BASF Hold Deutsche Bank AG
08:50 Formycon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:10 SAFRAN Hold Jefferies & Company Inc.
08:09 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
08:08 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:06 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
07:52 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:51 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
07:49 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
07:42 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:42 SpaceX Outperform Bernstein Research
07:37 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
07:36 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
07:32 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
07:32 Novartis Equal Weight Barclays Capital
07:31 SAFRAN Overweight Barclays Capital
07:22 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
07:16 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
07:09 flatexDEGIRO Overweight Barclays Capital
06:57 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
06:42 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:40 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:24 Sartorius Stedim Biotech Buy Jefferies & Company Inc.
06:23 Sartorius vz. Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
23.10.26 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 SGL Carbon Hold Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Volvo Car AB Registered b Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
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