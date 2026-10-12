Apple Aktie
|301,40EUR
|0,70EUR
|0,23%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
Apple Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 340 US-Dollar belassen. Er habe in jüngster Zeit Anzeichen von Auftragskürzungen bei den Lieferanten beobachtet, die auf eine im Vergleich zum Vorjahr schwächere Nachfrage hindeuten, schrieb Samik Chatterjee in einer am Montag vorliegenden Studie. In der vergangenen Woche habe sich eine stärkere Verlangsamung der Lieferzeiten für das iPhone Pro Max im Vergleich zum iPhone Pro, doch sei dieser Rückgang vor allem auf die internationalen Märkte und weniger auf die USA zurückzuführen./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2026 / 18:06 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2026 / 18:06 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 340,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 336,64
|
Abst. Kursziel*:
1,00%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 336,64
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,00%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Apple Inc.
|
09.10.26
|Börse New York in Grün: Börsianer lassen Dow Jones zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
|
09.10.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones liegt im Plus (finanzen.at)
|
09.10.26
|Handel in New York: Dow Jones legt mittags zu (finanzen.at)
|
09.10.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
09.10.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
07.10.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
07.10.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
06.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|08:18
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|28.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:18
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|28.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:18
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|18.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|301,50
|0,27%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:57
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|08:45
|Engie Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:43
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|08:31
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|08:28
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|08:21
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|08:21
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:19
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|08:18
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:07
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:07
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:06
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:00
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:22
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09.10.26
|Nike Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|09.10.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Sixt Buy
|UBS AG
|09.10.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|09.10.26
|Valeo Neutral
|UBS AG
|09.10.26
|Michelin Neutral
|UBS AG
|09.10.26
|Continental Buy
|UBS AG
|09.10.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|09.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|09.10.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|09.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|09.10.26
|BMW Neutral
|UBS AG