Apple Aktie

295,85EUR -0,80EUR -0,27%
Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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23.09.2026 19:29:35

Apple Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 296 US-Dollar belassen. David Vogt wertete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihm vorliegende Statistiken zur weltweiten iPhone-Verfügbarkeit aus. Den Markt in China außen vor gelassen, ähnelten die Wartezeiten denen aus dem Vorjahr./rob/tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 20:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 296,00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 337,49 		Abst. Kursziel*:
-12,29%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 337,02 		Abst. Kursziel aktuell:
-12,17%
Analyst Name::
David Vogt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Apple Inc. 295,85 -0,27% Apple Inc.

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15:46 Renault Outperform Bernstein Research
15:45 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
15:45 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
15:45 BMW Outperform Bernstein Research
15:44 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
15:40 Michelin Buy Jefferies & Company Inc.
15:40 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
14:18 Enel Market-Perform Bernstein Research
14:11 Iberdrola Market-Perform Bernstein Research
14:09 Engie Outperform Bernstein Research
13:41 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
13:40 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
13:40 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:33 1&1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:32 Salzgitter Buy Jefferies & Company Inc.
12:46 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:42 Valeo Buy Jefferies & Company Inc.
12:21 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
12:21 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
12:15 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
12:15 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
10:57 TUI Buy Deutsche Bank AG
10:56 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
10:45 Diageo Outperform Bernstein Research
10:28 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:28 AB InBev Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:48 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:22 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
08:47 AXA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:45 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
08:38 KWS SAAT Add Baader Bank
08:33 Linde Buy UBS AG
08:22 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
07:43 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:43 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
07:38 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:37 Apple Neutral UBS AG
07:19 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:12 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
07:11 Nordex Underperform RBC Capital Markets
06:35 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
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