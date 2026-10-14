Apple Aktie
|305,90EUR
|1,10EUR
|0,36%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
Apple Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple nach der Markteinführung neuer Produkte im Smart-Home-Bereich auf "Overweight" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Damit erweitere der Technologiekonzern seine Möglichkeiten, seine starke Position in den privaten Haushalten durch zusätzliche Hardware-Käufe und wiederkehrende Dienstleistungen zu monetarisieren, schrieb Samik Chatterjee am Dienstag./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 16:07 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 16:11 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 360,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 341,27
|
Abst. Kursziel*:
5,49%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 341,27
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,49%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Apple Inc.
|
13.10.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Apple auf 'Overweight' - Ziel 360 Dollar (dpa-AFX)
|
13.10.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 im Minus (finanzen.at)
|
13.10.26
|Schwacher Handel: Dow Jones mittags im Minus (finanzen.at)
|
12.10.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
|
09.10.26
|Börse New York in Grün: Börsianer lassen Dow Jones zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
|
09.10.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones liegt im Plus (finanzen.at)
|
09.10.26
|Handel in New York: Dow Jones legt mittags zu (finanzen.at)
|
09.10.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|13.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|18.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|305,70
|0,30%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:28
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08:21
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:20
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:02
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:02
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|13.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|13.10.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|13.10.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|13.10.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|13.10.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Fielmann Add
|Baader Bank
|13.10.26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|13.10.26
|DEUTZ Outperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG