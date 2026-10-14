Apple Aktie

305,90EUR 1,10EUR 0,36%
Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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13.10.2026 22:50:57

Apple Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple nach der Markteinführung neuer Produkte im Smart-Home-Bereich auf "Overweight" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Damit erweitere der Technologiekonzern seine Möglichkeiten, seine starke Position in den privaten Haushalten durch zusätzliche Hardware-Käufe und wiederkehrende Dienstleistungen zu monetarisieren, schrieb Samik Chatterjee am Dienstag./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 16:07 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 16:11 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 360,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 341,27 		Abst. Kursziel*:
5,49%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 341,27 		Abst. Kursziel aktuell:
5,49%
Analyst Name::
Samik Chatterjee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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06.10.26 Apple Neutral UBS AG
05.10.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

Apple Inc. 305,70 0,30% Apple Inc.

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08:21 Givaudan Underperform Bernstein Research
08:21 Iberdrola Hold Jefferies & Company Inc.
08:20 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
08:02 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:02 easyJet Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:01 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:16 Swiss Re Underperform Jefferies & Company Inc.
13.10.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
13.10.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
13.10.26 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
13.10.26 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
13.10.26 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen DZ BANK
13.10.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
13.10.26 JPMorgan Chase Outperform RBC Capital Markets
13.10.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
13.10.26 JPMorgan Chase Hold Jefferies & Company Inc.
13.10.26 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
13.10.26 Diageo Outperform Bernstein Research
13.10.26 DEUTZ Buy Warburg Research
13.10.26 ABB Neutral UBS AG
13.10.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
13.10.26 GSK Sector Perform RBC Capital Markets
13.10.26 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
13.10.26 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
13.10.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
13.10.26 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Delivery Hero Neutral UBS AG
13.10.26 L'Oréal Buy UBS AG
13.10.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
13.10.26 BP Outperform RBC Capital Markets
13.10.26 BP Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Fielmann Add Baader Bank
13.10.26 KION GROUP Buy UBS AG
13.10.26 DEUTZ Outperform Bernstein Research
13.10.26 CTS Eventim Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.10.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
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