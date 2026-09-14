Apple Aktie
|286,20EUR
|-0,65EUR
|-0,23%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
14.09.2026 08:41:01
Apple Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 263,66 US-Dollar auf "Underperform" belassen. Abgesehen von China liefen die Vorbestellungen für die neue iPhone-Generation schlecht, schrieb Edison Lee am Sonntag. Die ersten Testberichte zum faltbaren iPhone Duo seien allerdings positiv./rob/ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2026 / 14:49 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2026 / 14:49 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Underperform
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 263,66
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
$ 332,27
|
Abst. Kursziel*:
-20,65%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
$ 332,27
|
Abst. Kursziel aktuell:
-20,65%
|
Analyst Name::
Edison Lee
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|05.08.26
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|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|286,45
|-0,14%
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|Inditex Overweight
|Barclays Capital
|09:36
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|09:15
|Erste Group Bank kaufen
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|Bernstein Research
|07:34
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|Salesforce Neutral
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