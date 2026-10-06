Apple Aktie
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WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
Apple Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 296 US-Dollar belassen. Im abgelaufenen Quartal (Stichtag 26. September) habe das Wachstum im App Store erneut nur im niedrigen einstelligen Bereich gelegen, schrieb David Vogt in einer am Dienstag vorliegenden Auswertung aktueller Marktdaten. Aktuell notierten die Aktien des Technologiekonzerns - gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis - unter dem Durchschnitt der letzten zwölf Monate, was auch zunehmend größere Herausforderungen bei der Bruttomarge und in der Lieferkette widerspiegele./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 18:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Apple Inc.
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Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
$ 296,00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 331,95
|
Abst. Kursziel*:
-10,83%
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
$ 333,74
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11,31%
|
Analyst Name::
David Vogt
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KGV*:
-
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